Jessica Simpson erinnert mit Foto an Suchtprobleme

Die Sängerin Jessica Simpson hat eine schwere Krise durchgemacht. Mit einem schockierenden Post auf Instagram blickte sie zurück in diese Zeit.

Jessica Simpson bei der Premiere von "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1" in Los Angeles.

Los Angeles - Die US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (41, „Ein Duke kommt selten allein“) hat mit einem Foto und einer offenen Botschaft an frühere Suchtprobleme erinnert.

Die dreifache Mutter teilte am Montag auf Instagram ein vier Jahre altes, wenig schmeichelhaftes Foto von sich. „Diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiederzuerkennende Version meiner selbst“, kommentierte Simpson das Bild. In einem längeren Text spricht sie über den Verlust von Selbstachtung und wie sie ihren Schmerz lange mit Alkohol verdrängte.

Sie habe damals mit dem Trinken aufgehört und gelernt, Ängste, Versagen und Schmerz zu erkennen und zu akzeptieren. Sie habe nun ihre Kraft entdeckt, sie sei völlig ehrlich und offen. „Ich bin frei“, betont Simpson.

In ihrer 2020 erschienen Autobiografie „Open Book“ hatte sie bereits Alkohol- und Tablettensucht enthüllt. Der Grund war nach Simpsons Angaben, dass sie als Kind missbraucht wurde. Um mit der emotionalen Belastung fertig zu werden, habe sie Drogen genommen. Seit 2017 sei sie mit Hilfe einer Therapie und ihrer Familie jedoch trocken, schrieb Simpson in ihrem Buch.

Seit 2014 ist sie mit dem Ex-Footballspieler Eric Johnson verheiratet. 2012 kam ihre gemeinsame Tochter Maxwell Drew zur Welt, 2013 Sohn Ace Knute und im März 2019 Tochter Birdie Mae Johnson.