Der Zweite in der britischen Thronfolge ist beinahe schon ein Teenager. Ein Foto, das der Palast zum Geburtstag veröffentlicht, stammt - wie so oft - von seiner Mutter Kate.

Prinz George feiert am 22. Juli 2024 seinen 11. Geburtstag

London - Der britische Prinz George feiert seinen elften Geburtstag. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das der Kensington-Palast zu dem Anlass herausgab, ist er in einem weißen Hemd und mit dunklem Jackett zu sehen. Er wirkt lässig mit einem Kettchen am Arm.

Der Zweite in der britischen Thronfolge blickt im Sitzen hinauf zur Kamera und lächelt. Dazu hieß es auf X sinngemäß: „Prinz George, alles Gute zum Geburtstag heute!“ Der älteste Sohn von Thronfolger Prinz William (42) und dessen Frau Kate ist beinahe ein Teenager. Mit Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) hat er noch zwei jüngere Geschwister.

Das Foto stammt, wie so oft, von Georges Mutter, Prinzessin Kate, die als passionierte Hobby-Fotografin gilt. Bei der 42-Jährigen wurde Krebs festgestellt. Sie unterzieht sich seit Monaten einer Chemotherapie und lässt ihre Aufgaben für die Königsfamilie derzeit ruhen.

Foto-Leidenschaft brachte Kate schon Ärger ein

Erst kürzlich begann sie wieder, sich vereinzelt in der Öffentlichkeit zu zeigen, etwa bei der Geburtstagsparade Trooping the Colour für König Charles oder beim Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon.

Ihre Leidenschaft für die Fotografie hat Kate auch schon Probleme bereitet: Im März hatten mehrere Nachrichtenagenturen, darunter die dpa, ein von ihr gemachtes Foto wegen Manipulationsverdachts zurückgezogen. Es gab mehrere kleinere Unstimmigkeiten an dem Bild. Die Princess of Wales entschuldigte sich später dafür, „mit Bildbearbeitung experimentiert“ zu haben.