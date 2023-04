Stockholm - Björn Dixgård (41), Frontmann der schwedischen Rockband Mando Diao, sorgt sich um die Zukunft der jungen Generation. „Neulich hat mich meine Tochter gefragt, ob sie eine Zukunft hat. Ich habe gesagt: Natürlich hast du eine Zukunft. Aber niemand weiß, was die Zukunft wirklich bringt“, sagte der Sänger von Mando Diao („Dance With Somebody“) im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

„Vor 20 Jahren hat niemand mehr an einen Krieg in Europa geglaubt, aber wenn man darüber nachdenkt, war immer irgendwo Krieg. Das muss irgendwann aufhören, wer weiß, was sonst passiert. Und das Klima ist noch alarmierender“, sagte Dixgård. „Ich schätze, es gibt eine Zukunft, aber wir können es nicht der Jugend aufladen, die Welt in Ordnung zu bringen. Wir müssen auch etwas tun. Und ich versuche, beizutragen, indem ich Musik mache, die Menschen vielleicht mögen, und die sie inspirieren kann, etwas Gutes zu tun.“

Das neue Album von Mando Diao („Boblikov’s Magical World“) erscheint am Freitag (28. April).