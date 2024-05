Der Schauspieler und Sänger steigt wegen einer Verletzung der Achillessehne vorzeitig aus. Sängerin Lulu Lewe und ihr Tanzpartner Massimo Sinató kehren zurück in die RTL-Show.

Köln - Schauspieler und Sänger Mark Keller steigt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus der RTL-Show „Let's Dance“ aus. „Eine Verletzung an der Achillessehne zwingt Mark dazu, aufzuhören, weil ein kompletter Riss droht“, hieß es auf dem Instagram-Account der Show. „Unser Ärzte-Team hat daher eine absolute Schonung des Fußes für Mark angeordnet.“

Keller (59) sagte in einer Videobotschaft: „Es ist leider vorbei. Ich muss leider ausscheiden.“ Er bedankte sich bei seinen Fans und seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger. „Ich hab' so ein Stück Traum, den ich als kleiner Junge hatte, den habe ich erleben dürfen, und es war was ganz Besonderes.“

Keller wurde durch Serien - zum Beispiel „Alarm für Cobra 11“ und „Der Bergdoktor“ - bekannt. Für ihn und Menzinger kommen Sängerin Lulu Lewe und ihr Tanzpartner Massimo Sinató zurück. Lewe musste die Show vergangene Woche wegen der wenigsten Punkte verlassen.

Kürzlich stieg auch Comedian Tony Bauer vorzeitig aus der RTL-Show aus - ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen.