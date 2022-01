US-Sänger Meat Loaf mit 74 Jahren gestorben

Mit seinem Hit „I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“ wurde Meat Loaf weltweit bekannt. Jetzt ist der US-Sänger im Alter von 74 Jahren gestorben.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Der US-amerikanischen Rocksänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Manager Michael Greene gegenüber dem Nachrichtenportal „Deadline“.

Meat Loaf ist tot: Todesursache des US-Stars unklar

Über die genaue Todesursache ist aktuell noch nichts bekannt. Greene berichtete lediglich, dass ihm seine Töchter und enge Freunde in den letzten Stunden seines Lebens beigestanden hätten.

„Wir wissen, dass er Vielen von euch viel bedeutet hat und wir freuen uns über die Liebe und Unterstützung, während wir um einen inspirierenden Künstler und wunderbaren Mann trauern“, schreibt seine Familie in einem ersten Statement.

„Bat Out of Hell“: Meat Loaf weltweit erfolgreich

Marvin Lee Aday feierte unter dem Künstlernamen Meat Loaf (englisch für „Hackbraten“) weltweite Erfolge. Sein Album „Bat Out of Hell“ aus dem Jahr 1977 entwickelte sich zum meistverkauften Album aller Zeiten in den USA.

Bekannt wurde er vor allem durch seinen Song „I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“. Zudem übernahm er die Rolle des Eddie in der „Rocky Horror Picture Show“.