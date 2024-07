Leipzig. - Bereits Mitte Juni sollte der Prozess um Hitlergruß-Vorwürfe gegen die Sängerin Melanie Müller stattfinden. Die Anklage: Sie habe auf einer Bühne den Hitlergruß gezeigt und zu Hause Drogen in Handtaschen versteckt.

Der Ballermann-Star meldete sich allerdings immer wieder krank, die Termine platzen. Auch der Termin am Dienstag musste nun erneut verschoben werden. Die Sängerin legte ein ärztliches Attest vor, welches ihre Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt.

Melanie Müller: Auftritt im "Oberbayern" auf Mallorca

Einem Bericht des TV-Senders RTL zufolge soll die Sängerin jedoch am Montagabend - dem Vorabend des abgesagten Prozesstermins - auf Mallorca in dem Club "Oberbayern" aufgetreten sein. Es liege Videomaterial vor, das Müller zeige. Das Management und der Anwalt von Melanie Müller äußerten sich auf Anfragen nicht dazu.

Auch interessant: Melanie Müller von Promi-Big-Brother an den Schachtsee in Wolmirsleben

Dies hat nun möglicherweise Konsequenzen. Der zuständige Richter am Amtsgericht Leipzig werde den Vorfall sicherlich prüfen, so ein Gerichtssprecher am Dienstag. "Der Auftritt trotz Krankschreibung muss aber nicht zwingend rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen".

Lesen Sie auch: Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller wegen Hitlergruß und Drogen vor Gericht

Melanie Müller soll bei einem Auftritt am 18. September 2022 in Leipzig mehrfach den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben, so die Vorwürfe. Außerdem hat sie laut Anklage im August 2023 in ihrer Wohnung in Leipzig 0,69 Gramm Kokain und eine Ecstasy-Tablette gelagert.

Auch interessant: Warum Melanie Müller Sachsen-Anhalt cool findet

Müller bestreitet die Vorwürfe und jegliche Nähe zu rechtsradikalem oder nationalistischem Gedankengut. Die fragliche Geste sei eine Bewegung gewesen, um das Publikum anzuheizen.

Melanie Müller war 2014 Dschungelkönigin bei IBES

Müller wurde im sächsischen Oschatz geboren. 2014 gewann sie die achte Staffel der Fernsehreihe „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und trat danach noch in zahlreichen TV-Formaten auf.

Als Schlagersängerin singt sie auf Mallorca unter anderem in den Diskotheken Bierkönig und Oberbayern und tritt bei gebuchten Veranstaltungen auf.