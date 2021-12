Obduktionsergebnis: Daran starb Comedian Mirco Nontschew

Am vergangenen Freitag wurde Mirco Nontschew tot in seiner Wohnung gefunden. Zunächst war unklar, unter welchen Umständen der Comedian gestorben war. Jetzt liegt das Obduktionsergebnis vor.

Halle (Saale)/DUR - Anfang Dezember 2021 ist Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren überraschend verstorben. Am 3. Dezember wurde der beliebte Komiker tot in seiner Berliner Wohnung gefunden. Nachdem zunächst unklar war, woran Nontschew gestorben war, gab sein Manager nun das Ergebnis der Obduktion bekannt.

Mirco Nontschew ist tot: Obduktionsergebnis des Comedians liegt vor

Wie Manager Bertram Riedel am Freitag gegenüber „Bild“ erklärte, sei Nontschew eines natürlichen Todes gestorben. Weitere Details zu den Umständen nannte Riedel jedoch nicht. „Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirco Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann“, so Riedel weiter.

Mirco Nontschew mit „RTL Samstag Nacht“ und „LOL“ erfolgreich

Nontschew war in den Neunziger Jahren Gründungsmitglied der Fernseh-Comedy-Reihe „RTL Samstag Nacht“. 2001 bekam er seine eigene Sendung auf Sat.1 und wirkte zudem in zahlreichen Kinofilmen mit. Zuletzt war er an der von Michael „Bully“ Herbig produzierten Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ beteiligt.