Mirco Nontschew: Neue Details zum Tod des Comedians

Berlin/DUR - Am 3. Dezember wurde Mirco Nontschew tot in seiner Berliner Wohnung gefunden. Der Tod des 52-jährigen Komikers kam für viele überraschend und sorgte für Trauer bei seinen Freunden und Fans. Vergangenen Freitag wurde das Obduktionsergebnis bekannt gemacht, das laut Berliner Staatsanwaltschaft aber noch nicht abgeschlossen sei.

Nachrichten an Nontschew blieben tagelang unbeantwortet

Wie aus diesem hervorgeht, soll Nontschew eines natürlichen Todes gestorben sein. Was genau das bedeutet, ist aber nach wie vor unklar. Wie nun jedoch bekannt wurde, soll der Comedian bereits einige Tage vor seinem Tod nicht auf Nachrichten geantwortet haben. Wie der Fernsehproduzent Otto Steiner (58), der kurz vor dem Tod Nontschews mit diesem zusammen gearbeitet hatte, in einem RTL-Interview erzählt, wollte er sich mit dem Komiker in Berlin treffen. Dazu schrieb Steiner eine Nachricht an Mirco Nontschew, die jedoch unbeantwortet blieb.

Auch der Manager Nontschews konnte den Comedian mehrere Tage nicht erreichen.