Köln - Model und Influencerin Romina Palm ist Mutter geworden. „Küken ist geschlüpft“, schrieb die 25-Jährige auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie Fotos und ein Video aus dem Krankenhausbett mit dem Baby im Arm und ihrem Verlobten, dem Unternehmer Christian Wolf. Das Kind kam am frühen Abend am 24. Mai zur Welt, wie die ehemalige Teilnehmerin von „Germany's Next Topmodel“ auf Instagram schrieb.

Wolf erzählte in seiner Instagram-Story von der Geburt: „Es war wirklich krass“ und er sei stolz auf Romina Palm. Das Model hatte die Schwangerschaft im November auf Instagram verkündet. Im April verlobte sich das Paar.