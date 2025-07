Berlin - Für viele Millennials sind sie untrennbar mit ihrer Teenagerzeit verbunden, nun gab es ein kleines Comeback: Die Girl-Band Monrose („Hot Summer“) ist am Samstagabend beim Christopher Street Day in Berlin aufgetreten. Als ein Hauptact kamen die Sängerinnen Bahar Kizil und Senna Gammour auf die Bühne vor dem Brandenburger Tor. Die Dritte im Bund, Mandy Capristo, war nicht dabei.

„Ich habe richtig Spaß gehabt, ich sag's euch ehrlich“, sagte Gammour dem Fernsehsender Alex Berlin in einem Interview, das auf Instagram veröffentlicht wurde. „Es war wieder 2006. Es war wunderschön.“ Das Konzert hätte viele Gefühle hochgeholt, meinte die 45-Jährige. Nach Angaben der Veranstalter stand die Band seit mehr als zehn Jahren nicht mehr zusammen auf der Bühne.

2010 löste sich die Gruppe auf

Kizil ergänzte: „Für uns ist es natürlich Nostalgie, weil wir mit Monrose und der queeren Community groß geworden sind. Sie haben uns zum Großteil einfach auch groß gemacht.“ Die Erfahrung sei unbezahlbar gewesen, erzählte sie später in einer privaten Instagram-Story. „Ich checke immer noch nicht so, was heute passiert ist“, so die 36-Jährige. „Es war unvergesslich.“

Monrose waren 2006 bei der Castingshow „Popstars“ zusammengestellt worden. Ihr Album „Temptation“ schaffte es 2006 auf Platz eins der Charts. Ihre Platten erreichten viermal Platin- und fünfmal Gold-Status. 2010 löste sich die Gruppe auf. Erfolgreiche Bands, die dank des „Popstars“-Formats entstanden, waren auch die No Angels und Bro'Sis.