Die Mutter von Superstar Beyoncé, Tina Knowles, will andere Frauen an den regelmäßigen Besuch beim Arzt erinnern. (Archivbild)

Los Angeles - Die Mutter von Superstar Beyoncé, Tina Knowles, hat eine Brustkrebs-Behandlung hinter sich und will andere Frauen an den regelmäßigen Besuch beim Arzt erinnern. „Denn wenn ich mich nicht frühzeitig hätte testen lassen, ich meine, mir graut vor dem Gedanken, was mir hätte passieren können“, sagte die 71-Jährige dem US-Magazin „People“. Auch an Frauen, die „so viel um die Ohren“ hätten, appelliere sie, bei den Vorsorge-Untersuchungen „nicht nachlässig zu werden“, erklärte die Mutter der Musikerinnen Beyoncé (43) und Solange (38).

Ärzte hatten laut „People“ bei Knowles im vergangenen Juli einen Krebstumor im frühen Stadium entdeckt. Der Tumor sei ihr inzwischen erfolgreich entfernt worden. „Mir geht es großartig“, sagte Knowles nun. „Ich bin krebsfrei und unglaublich dankbar, dass Gott mir erlaubt hat, ihn früh zu entdecken.“ Am Freitag erscheint Knowles' Autobiografie „Matriarchin“.

Wie „People“ aus dem Buch zitiert, nahm Beyoncé die Krebsdiagnose ihrer Mutter „gut auf“. Die Sängerin sei positiv geblieben „und ich konnte bereits spüren, wie ihr Verstand raste und sich darauf als eine Aufgabe konzentrierte, die sie mit Präzision angehen musste“, schrieb die Unternehmerin laut „People“.