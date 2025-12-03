Erst Stromberg, jetzt die nächste Kunstfigur: Horst Schlämmer alias Hape Kerkeling ist wieder da. Im neuen Film hat der Journalist eine Mission. Denn: „In Deutschland regiert die schlechte Laune“.

Berlin - Horst Schlämmer alias Hape Kerkeling kehrt auf die Leinwand zurück - und hat eine Mission. Der neue Kinofilm „Horst Schlämmer sucht das Glück“ soll am 26. März 2026 in den Kinos starten, wie es in einer Ankündigung heißt. Als stellvertretender Chefredakteur des „Grevenbroicher Tagblatts“ will Schlämmer den Menschen im Land das Lächeln zurückbringen.

In einem ersten Trailer verkündet Kerkelings bekannteste Kunstfigur im typisch beigefarbenen Trenchcoat: „Liebe Menschen da draußen, die Lage ist dramatisch. In Deutschland regiert die schlechte Laune. Früher, da hatte ich Rücken. Jetzt hat ganz Deutschland Rücken - und zwar im Gesicht“.

Kerkeling trat erstmals Anfang der 2000er Jahre als die schmierige Journalistenparodie auf. 2009 kam der erste Film mit ihm: In „Horst Schlämmer - Isch kandidiere!“ wollte der Lokalredakteur Kanzler werden. In der neuen Komödie von Regisseur Sven Unterwaldt spielen unter anderem Komikerin Tahnee Schaffarczyk und Schauspielerin Meltem Kaptan mit.