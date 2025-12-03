Das Rudolstadt-Festival zieht jährlich Zehntausende Menschen in die Thüringer Stadt. Wer 2026 kommen will, kann schon bald zugreifen. Was die Besucherinnen und Besucher dort erwartet.

Rudolstadt - Das Rudolstadt-Festival für Folk und Weltmusik hält die Ticketpreise im kommenden Jahr stabil. Wer das Programm vom 2. bis 5. Juli über alle vier Tage erleben möchte, kann für 132 Euro bei der Dauerkarte zugreifen, wie die Veranstalter in Rudolstadt mitteilten. Der Verkauf der Eintrittskarten starte am 6. Dezember.

Rund 300 Veranstaltungen und Künstler aus mehr als 30 Ländern seien bei der 34. Auflage des Festivals geplant. Der Länderschwerpunkt liege im kommenden Jahr auf Österreich: Von dort sind etwa zehn Ensembles dabei, unter anderem mit Auftritten des Musikers RIAN sowie von Agnes Palmisano als Interpretin des Wiener Dudlers.

Folk-Band spielt eines ihrer letzten Konzerte

Zudem werde 2026 viel Elektro-Folk bis World Jazz zu hören sein. Auch die englischen Folk-Legenden Blowzabella hätten ihr Kommen zugesagt. Die Band spiele in Rudolstadt eines der letzten Konzerte außerhalb Englands, bevor sie sich ganz von der Bühne verabschieden wolle.

Wegen Bauarbeiten auf der Heidecksburg müsse das Festival auf neue Spielstätten ausweichen. Vorgesehen seien dennoch mehr als 20 Bühnen, die über die Thüringer Kleinstadt verteilt sind.

2025 hatte das Rudolstadt-Festival nach eigenen Angaben etwa 90.000 Menschen angelockt. 20.000 von ihnen waren Dauerkarten-Inhaber. Das Festival ist das nach Veranstalterangaben größte Event dieser Art in Deutschland.