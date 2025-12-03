Mit einem Benefizkonzert soll am Wochenende im Vatikan Geld für sozial Bedürftige gesammelt werden. Im Publikum wird dann erstmals auch der seit Mai amtierende Pontifex sitzen.

Rom - Papst Leo XIV. geht am Wochenende zu einem Konzert von Michael Bublé. Das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den USA wird am Samstagabend bei einem Auftritt des kanadischen Sängers im Vatikan dabei sein, wie der Kirchenstaat mitteilte. Der 50 Jahre alte Bublé („Feeling Good“) ist in diesem Jahr Stargast eines „Konzerts mit den Armen“. Begleitet wird er vom Chor der Diözese Rom mit 200 Sängerinnen und Sängern.

Leo (70) war erst am Mittwoch von seiner ersten Auslandsreise zurückgekehrt, die ihn in die Türkei und in den Libanon geführt hatte. Die Teilnahme an dem Konzert ist für den Pontifex keineswegs selbstverständlich: Bei einem großen Auftritt von Andrea Bocelli („Time to Say Goodbye“), Pharell Williams („Happy“) und John Legend („All of Me“) auf dem Petersplatz im September hatte er gefehlt.

Die Einnahmen aus dem Benefizkonzert sollen sozial bedürftigen Menschen zugutekommen. Vergangenes Jahr war der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer („Fluch der Karibik“) Ehrengast. Der inzwischen verstorbene Papst Franziskus empfing ihn zu einer Audienz, war bei dem Konzert aber nicht dabei. Ihm machte damals schon die Gesundheit zu schaffen.