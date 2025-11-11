Los Angeles - Die Tochter des 2009 gestorbenen Musik-Superstars Michael Jackson, Paris Jackson, hat mit sich selbst als abschreckendem Beispiel vor Drogen gewarnt. In einem Video auf TikTok zeigte die 27-Jährige ein Loch in ihrer Nasenscheidewand. „Das kommt genau daher, wo ihr denkt, dass es herkommt“, sagte Jackson dazu - und ergänzte: „Nehmt keine Drogen, Kids!“

Jackson, die unter anderem als Schauspielerin und Sängerin arbeitet, hat in der Vergangenheit schon öfter öffentlich über ihre frühere Drogensucht gesprochen. Vor rund sechs Jahren habe sie diese aber besiegt, sagt Jackson.