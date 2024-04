Stockholm - Lebenslanges Lernen für Pippi Langstrumpf: Die schwedische Schauspielerin und frühere Pippi-Darstellerin Inger Nilsson wird am Samstag (4.5.) 65 Jahre alt - und möchte demnächst besser Deutsch sprechen können. „Ich habe versucht, ein bisschen mehr Deutsch zu lernen. Ich kann etwas Deutsch verstehen, aber nicht sprechen“, sagte Nilsson im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Durch die Rolle als Gerichtsmedizinerin Ewa Svensson in der ZDF-Krimireihe „Der Kommissar und das Meer“ an der Seite von Walter Sittler und Andy Gätjen und zahlreiche Dreharbeiten in Deutschland habe sie nach einer Weile schon einiges gelernt. Die Sprache sei „sehr schön“ - und dem Schwedischen sehr ähnlich. „Wir haben einige Wörter, die fast identisch sind. Es ist also eine gute Sprache zum Lernen.“

Anlässlich ihres Geburtstags verrät Nilsson auch ihr persönliches Rezept für ein glückliches Leben. Sie schaut nach vorne, lebt nicht in der Vergangenheit. Ihre Rolle als Pippi - der erste Film kam vor beinahe 55 Jahren in die Kinos - sei mit ihren heutigen Aufgaben nicht zu vergleichen. „Das war damals, und jetzt ist jetzt.“ Die Phase nach Pippi Langstrumpf gefalle ihr besonders: „Ich liebe das Erwachsensein.“ Ihre Geburtstagsfeier hält sie bodenständig. „Ich treffe mich einfach mit ein paar Freunden in einem Restaurant, wie ich es immer an Geburtstagen gemacht habe“, sagt sie.