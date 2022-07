Sängerin Jasmin Wagner ist schwanger

Mit „Herz an Herz“ wurde die Sängerin „Blümchen“ berühmt. Nun pocht ein weiteres Herz in dem Bauch der 42-Jährigen. Jasmin Wagner, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, erwartet ihr erstes Kind.

Berlin - Sängerin Jasmin Wagner, besser bekannt als „Blümchen“, ist schwanger. „Diese tiefe Sehnsucht entstand bei mir erst jetzt“, sagte die 42-jährige Musikerin („Herz an Herz“, „Kleiner Satellit“) der „Bild“. Vater des Kindes ist demnach ein dänischer Modeunternehmer, der seit eineinhalb Jahren ihr Partner ist. „Er ist sehr liebevoll, wir machen diese Erfahrung beide zum ersten Mal. Das

größte Abenteuer beginnt jetzt“, sagte die Sängerin. Das Baby soll im Winter auf die Welt kommen, wie es weiter hieß.

„Mein Baby macht mich entspannt und lässig. Es ist spannend und aufregend zu beobachten, wie die Natur das Zepter übernimmt. Trotzdem

bin ich superfit. Erfreulicherweise habe ich nur Appetit auf gesunde, frische Lebensmittel“, berichtete die Sängerin weiter.

Zucker und Kaffee seien hingegen nicht mehr attraktiv.

Wagner war zuvor mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet, von dem sie nun geschieden sei. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sie sich am Mittwoch lachend auf einem Foto mit einem Pappschild in der Hand, auf dem stand: „Just divorced“ (frisch geschieden). Darunter schrieb sie: „Dankbar für alles Gute was wir teilten ... Voller Vorfreude auf alles was nun für mich bereit steht!“

Eine zweite Ehe kann sich Wagner vorstellen, wie sie der „Bild“ verriet. Noch habe ihr Partner nicht gefragt. „Kann er aber gerne.“ Wird das erste Kind ein Junge oder ein Mädchen? „Das Geschlecht steht schon länger auf einem kleinen Zettel in meinem Portemonnaie. Noch haben wir ihn nicht geöffnet und warten auf den passenden Moment.“