Anna-Carina Woitschack tanzt bald bei „Let's Dance“. Auf Instagram schreibt die Schlagersängerin nun über ihren Beziehungsstatus.

Berlin - Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist nach eigenem Bekunden seit einiger Zeit wieder Single. Auf Instagram postete die 33-Jährige: „Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genauso möchte ich auch die Trennung privat halten.“

Woitschack wurde 2011 durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Danach trat sie unter anderem im RTL-Dschungelcamp auf. RTL hat die 33-Jährige als Teilnehmerin der nächsten Ausgabe von „Let's Dance“ angekündigt - zusammen mit Tanzpartner Gustav Schäfer (37), Schlagzeuger der Band Tokio Hotel.