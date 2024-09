Basel - Die Produzenten des Eurovision Song Contests (ESC) 2025 in Basel liebäugeln mit Sängerin Céline Dion als Stargast. „Natürlich ist das ein Thema bei uns“, sagte Co-Produzent Reto Peritz dem „Sonntagsblick“. „Eigentlich will man ja am ESC Talente in den Vordergrund stellen und diese nicht von weltbekannten Stars überschatten lassen. Aber es hat natürlich auch seinen Reiz, einen solchen Namen in der Show zu haben.“

Die Kanadierin Dion und die Schweiz verbindet eine besondere ESC-Geschichte. Sie trat 1988 als 20-Jährige mit dem Lied „Ne partez pas sans moi“ für die Schweiz an und gewann. Das war der Beginn ihrer internationalen Karriere. 1989 fand das Spektakel deshalb in Lausanne am Genfersee statt.

Die Planung der Shows in Basel starte in den nächsten Wochen, sagte Peritz. Das Finale findet am 17. Mai statt. Auf die Frage, ob bei Dion wegen einer möglichen Teilnahme schon angefragt worden sei, ging Peritz in dem Interview nicht ein.

Dion leidet seit mehreren Jahren an der Krankheit Stiff-Person-Syndrom mit Muskelkrämpfen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sang sie zum ersten Mal seit 2019 wieder öffentlich während der Eröffnungsfeier.