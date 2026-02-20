Schauspielschulen lehnten ihn ab, trotzdem stand Sönke Möhring bei „Inglourious Basterds“ vor der Kamera. Warum er Anfängern trotzdem von falschen Träumen abrät.

Berlin - Schauspieler Sönke Möhring bezeichnet sich selbst als „Quereinsteiger“ in der Filmbranche. „Ich habe eine Ausbildung zum Kinderpfleger gemacht und danach Philosophie und Psychologie studiert“, erzählte der 53-Jährige der „Bild“. Allerdings hatte er „schon immer das Gefühl, dass die heutigen Psychologen oftmals die angehenden Patienten von morgen sind. Und das wollte ich nicht.“

Als sich Möhring („Inglourious Basterds“, „SOKO Wismar“) dann bei Schauspielschulen bewarb, habe ihn keine angenommen. „Ich war einfach zu alt“, sagt er. Heute sei das sicher lockerer, „damals jedoch lag die Altersgrenze bei Aufnahmen so um die 25 Jahre und da war ich schon drüber. Ich war also ein klassischer Quereinsteiger.“

Der Bruder von Schauspieler Wotan Wilke Möhring habe sich den Erfolg vor der Kamera gewünscht: „Man sucht ja die Bestätigung durch seine Arbeit.“ Aber angehende Schauspieler warnt er: „Wer reich werden will, sollte niemals Schauspieler werden.“