Leipzig soll eine „Kommune der biologischen Vielfalt“ sein. So schwebt es Umweltverbänden vor. Doch Bauprojekte schränken demnach mehr und mehr Lebensraum für Pflanzen und Tiere ein.

Leipzig - Mehrere Umweltverbände sorgen sich angesichts zahlreicher Bauprojekte um die biologische Vielfalt in Leipzig. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie den Stadtrat auf, für das Biotopverbundkonzept zu stimmen. Leipzig solle eine „Kommune der Biologischen Vielfalt“ sein. Doch heimische Arten würden mehr und mehr Lebensraum verlieren.

Leipzig schrumpft für Tiere und Pflanzen

„Leipzig wächst durch Bauprojekte ohne Rücksicht auf die städtische Natur. Leipzig schrumpft für die Tiere und Pflanzen. Mit den Grünflächen gehen nicht nur Lebensräume für heimische Arten verloren, es leiden auch Stadtklima und menschliche Gesundheit, denn der Anblick von Grün und der Gesang von Vögeln ist nachweislich ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden“, hieß es.

Leipzig droht ohne Natur zur Hitzestadt zu werden

Absender sind die Regionalverbände des Naturschutzbundes (NABU), des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und des Vereins Ökolöwe. Sie verweisen darauf, dass die Natur auch eine Funktion für das städtische Klima habe, was bei einer rücksichtslosen Bebauung gleichfalls verloren geht. „Leipzig wird zur Hitzestadt, auch darunter leidet die menschliche Gesundheit.“

Vernetzung von Lebensräumen entscheidend

Nach Angaben der Verbände geschieht der Verlust der Stadtnatur weitgehend unbemerkt. Darum sei jede Maßnahme, die wenigstens ein Stück weit gegensteuert, begrüßenswert. Das Biotopverbundkonzept sei ein erster wichtiger Grundstein dafür. Langfristig müssten die Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden, um den dauerhaften Erhalt und die Vernetzung von Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten im Stadtgebiet zu sichern und dem weiteren Arten- und Lebensraumverlust wirksam entgegenzutreten.

Leipzig besitzt mit dem Auwald auf einer Fläche von rund 2.000 Hektar einen der größten innerstädtischen Auwälder Europas. Er gilt als wichtiger Lebensraum zahlreicher Pflanzen und Tiere.