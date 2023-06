The Four Seasons gehörten in den 60er Jahren zu den Superstars. Frontmann Frankie Valli war später auch als Solo-Künstler erfolgreich. Mit Jackie Jacobs bildet er schon seit Jahren ein besonderes „Duett“.

The Four Seasons

Las Vegas - Mit 89 Jahren hat Sänger Frankie Valli (89, „Can't Take My Eyes off You“) in Las Vegas geheiratet. „Es ist großartig, in dieser Phase meines Lebens noch einmal die Liebe gefunden zu haben“, sagte der US-Amerikaner dem „People“-Magazin. Bei einer privaten Zeremonie haben sich Valli und Jackie Jacobs (60) demnach am Montag das Eheversprechen gegeben haben.

Das Paar habe sich 2007 kennengelernt und sei seit 2015 ein Paar. Gegenüber „People“ erinnerte sich Jackie Jacobs: „Wir blieben per Telefon in Kontakt, bis er mich Ende 2015 anrief und um ein Date bat, und seitdem sind wir zusammen.“

Als Frontmann von The Four Seasons veröffentlichte Frankie Valli mehr als 35 Hits - darunter „Sherry“ und „December, 1963 (Oh, What a Night)“. Die Gruppe zählte zu den wenigen Bands, die in den frühen 60er Jahren in den USA den Beatles Konkurrenz machten. Die Musik und Geschichte der Gruppe wurden mit dem Jukebox-Musical „Jersey Boys“ verewigt.