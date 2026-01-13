Berlin - Die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas fährt gerne Motorrad, der Beginn dazu war aber eher schmerzhaft. Dem Magazin „Stern“ erzählte sie von den ersten Führerscheinprüfungen. „Da gibt es am Anfang ein Bremstraining. Und wie man das so als Autofahrer macht, bin ich mit der Fußbremse voll rein. Dann ging das Hinterrad weg, und ich habe mich sofort auf den Asphalt gelegt“, sagte die heutige Arbeitsministerin. Der Fahrlehrer habe sie vor die Wahl gestellt, das Training abzubrechen oder sofort wieder aufzusitzen und das Bremsmanöver richtig zu machen: „Da musste ich mich echt überwinden. Ich hatte die Hose halb aufgerissen, aber ich habe mich noch mal draufgesetzt und fahre bis heute Motorrad.“

Auf der digitalen Armbanduhr der Harley-Davidson-Fahrerin ist dem Magazin zufolge auch ein Totenkopf zu sehen. „Das ist ein Erkennungssymbol von Harley-Fahrern“, erläuterte Bas. „Der lacht auch manchmal“, fügte sie an. Kanzler Friedrich Merz habe sie darauf noch nicht angesprochen.