Stars aus Unterhaltung und Sport mit Goldener Henne geehrt

Leipzig - Stars wie Roland Kaiser, die Popsängerin Sophia und der Musiker Michael Patrick Kelly sind mit dem größten Publikumspreis Deutschlands, der Goldenen Henne, ausgezeichnet worden. Zu der TV-Gala waren am Freitagabend 600 geladene Gäste nach Leipzig gekommen.

Einst ins Leben gerufen, um Künstlerinnen und Künstler aus Ostdeutschland zu ehren, würdigte das Publikum in diesem Jahr keinen einzigen ostdeutschen Prominenten mit einer Goldenen Henne. Die Jury des Preises hingegen zeichnete unter anderem die 1972 in Ost-Berlin gegründete Band City mit einem Ehrenpreis aus.

Silbereisen führt durch die Show

Moderiert wurde die TV-Gala vom Schlagersänger Florian Silbereisen, der den Preis selbst schon dreimal bekommen hatte. Schlagersänger Roland Kaiser durfte sich für seine Konzertreihe Kaisermania über den Preis in der Kategorie Entertainment freuen. Der in West-Berlin geborene Sänger war der einzige Preisträger des Abends, der die Skulptur in Vogelform schon in der Vergangenheit gewonnen hatte. 2014 wurde der 70-Jährige bereits für sein Lebenswerk mit der Goldenen Henne ausgezeichnet.

Neben Kelly und Kaiser würdigte das Publikum auch die Schauspielerin Svenja Jung mit einer Goldenen Henne. Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin war in diesem Jahr gemeinsam mit den Schauspielern Jürgen Vogel und Tom Schilling im Film „Der Pfau“ zu sehen. Sie wurde zuvor unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet.

Auszeichnung fürs Lebenswerk

Für ihr Lebenswerk zeichnete die Jury Nana Mouskouri aus. Bekannt ist die 1934 in Griechenland geborenen Sängerin beispielsweise für Lieder wie „Weiße Rosen aus Athen“ oder „Guten Morgen Sonnenschein“. In der Vergangenheit wurde Mouskouri, die unter anderem auf Griechisch, Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch singt, mit mehreren Hundert Goldenen Schallplatten ausgezeichnet.

Publikum und Jury hatten bei der Vergabe der Preise jedoch nicht nur Musik, Schauspiel und Unterhaltung im Blick. So wurde unter anderem der Bahnradvierer der Damen bestehend aus Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein ausgezeichnet. Auch wurde die Arbeit der Einsatzkräfte während der Waldbrände in der Sächsischen Schweiz mit einem Ehrenpreis gewürdigt.

Auf dem Programm der Gala standen neben Dankesreden auch Auftritte vieler Musikerinnen und Musiker - unter anderem die 1983 gegründete deutsche Band Alphaville und Sänger Kelvin Jones. Wie bereits im vergangenen Jahr konnte die Verleihung auch in diesem Jahr wieder vor Publikum stattfinden. 2020 durften wegen der Corona-Pandemie keine Live-Zuschauerinnen und -Zuschauer zur TV-Gala kommen.

Vergeben wird der Preis gemeinsam von der Zeitschrift „Super Illu“ und dem MDR Fernsehen. Der Name des Preises erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann.