Vom Laufsteg zur Popkultur: Cindy Crawford hat mit ihrem Aufstieg zur Ikone der Modewelt eine ganze Branche revolutioniert. Ihre Karriere erzählt von Klischees, Kontrolle und Wandel.

New York - Bevor Cindy Crawford eines der berühmtesten Models der Erde wurde, wusste sie nicht einmal, dass es diesen Beruf überhaupt gab. Zwar träumte sie schon als junges Mädchen davon, mal etwas ganz Großes zu werden („Kernphysikerin oder die erste Präsidentin“).

Dass ihr Weg aber über den Laufsteg führen würde, malte sie sich damals nicht aus. Gemeinsam mit Models wie Naomi Campbell und Linda Evangelista wird sie zu den ersten Superstars, die die Branche vom Kopf auf die Füße stellen. Jetzt wird die Ikone 60 Jahre alt.

Cindy Crawford kommt als Cynthia Ann Crawford am 20. Februar 1966 in der Nähe von Chicago zur Welt. Sie wächst als Tochter eines Elektrikers und einer Bankangestellten auf. Ihre idealtypische Kindheit im mittleren Westen der USA wird erschüttert, als ihr Bruder an Leukämie erkrankt und mit nur vier Jahren stirbt. In ihr löst das Schuldgefühle aus, wie sie 1994 in einem Interview des Magazins „Vanity Fair“ erzählt. Fortan habe sie versucht, das perfekte Kind zu sein.

Markenzeichen Muttermal bekommt „eigene Talkshow“

Das gelingt: 1984 schließt sie als Jahrgangsbeste die Highschool ab und erhält ein Stipendium für eine der Top-Universitäten des Landes. Sie will Chemieingenieurin werden. Schon damals hat sie erste Model-Erfahrung gesammelt. In ihrem vorletzten Schuljahr lichtet sie ein lokaler Fotograf ab.

Dort, am Pool ihres damaligen Freundes, soll das Bild entstehen, von dem sie 2016 sagt, dass es alles verändert habe. Mit 17 Jahren gewinnt Crawford den Wettbewerb „Look of the Year“. Ihr Studium bricht sie kurz nach Beginn wieder ab und zieht 1986 nach New York.

Der Leberfleck an ihrer Lippe wurde schnell ihr unverwechselbares Markenzeichen – und zog bisweilen so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass Crawford in einem Interview scherzte, das Muttermal stehe kurz davor, „eine eigene Talkshow“ zu bekommen.

1990er: Der Aufstieg der Supermodels

Was folgt, ist ein bis dahin beispielloser Aufstieg in der Supermodel-Ära der 1990er. Den Hype um Models hatte es vorher so nicht gegeben. Models waren nicht viel mehr als Kleiderständer, sollten nicht wiedererkannt werden und anonym bleiben, damit die Mode im Vordergrund stehen konnte. Sie sagte einmal, ihr Vater habe etwa gedacht, Modeln sei nur ein anderer Begriff für Prostitution.

Ein Wendepunkt ist das Vogue-Cover gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz und Christy Turlington vom Januar 1990 von Peter Lindbergh. Der Starfotografen bricht mit der Tradition glattretuschierter Bilder und läutet ein neues Zeitalter der Modefotografie ein. Seine Porträts verliehen den Supermodels ein öffentliches Gesicht und Persönlichkeit. Ein weiterer symbolischer Moment für den Aufstieg des Supermodels zur Marke ist das Musikvideo „Freedom! ’90“ von George Michael, in dem die fünf Models die Hauptdarstellerinnen sind. Die Frauen werden selbst Teil der Popgeschichte.

Crawford zieht Strategiespiel den sozialen Medien vor

Mit ihrer MTV-Sendung „House of Style“ trug Crawford auch entscheidend dazu bei, Modeberichterstattung neu zu definieren: Darin nahm sie die Zuschauer mit hinter die Kulissen der Modewelt. Dabei zusehen, wie Naomi Campbell Pickelcreme aufträgt? Damals etwas völlig Neues. Mode wurde Popkultur und Cindy Crawford zur Ikone. Aufträge wie die Pepsi-Werbung machten sie vollends zu einem Weltstar, ihre Fitness-Videokassetten wurde ein Hit und aus dem Model eine Unternehmerin.

Schon 1994 beschreibt die bekannte Fashion-Kritikerin Cathy Horyn in „Vanity Fair“ über Crawford: „Cindy Crawford ist mehr als nur das Supermodel der 90er. Sie ist eine amerikanische Ikone, die ihre Verträge mit Revlon und MTV genutzt hat, um ihr Image als Cindy zu einem Millionenimperium auszubauen.“ Crawford macht sich zur Marke. „Ich bin immer schon sehr strategisch an Dinge herangegangen“, sagt sie vor ein paar Monaten im Podcast „Reclaiming with Monica Lewinsky“.

Vom Supermodel zur Unternehmerin

Crawford und die anderen Supermodels werden auch darum als die ersten Fashion-Influencer gesehen. Die New York Post etwa nannte Crawford die Wegbereiterin von Tiktok. Dem kann die Pionierin heute eher weniger abgewinnen: „Ich spiele lieber Mahjong“, sagte sie im Podcast.

Heute wohnt Crawford in Malibu, ist Mitgründerin einer Hautpflegemarke, seit fast 28 Jahren verheiratet mit Rande Gerber und Mutter eines Sohnes und einer Tochter, die beide beruflich in ihre Fußstapfen treten. Die 2023 erschienene Dokuserie „The Super Models“ auf Apple+ geht maßgeblich auch Crawford zurück. Im Podcast erzählt sie, sie habe ihre Geschichte selbst erzählen wollen. Crawford hat ihre Karriere stets versucht, selbst zu steuern und sich nie ganz von ihr bestimmen lassen. In einem Interview mit der New York Times sagte sie einmal: „Ich sage immer, ich habe gemodelt. Es ist ein Verb für mich, keine Identität.“