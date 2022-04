Erster Todestag von Willi Herren: Witwe Jasmin postet emotionales Video auf Instagram

Köln/DUR/awe - Am 20. April jährt sich der Todestag des beliebten Entertainers Willi Herren. Der Tod des 45-Jährigen sorgte vor einem Jahr für große Bestürzung in der deutschen TV- und Medienwelt. Nun hat Herrens Witwe Jasmin einen emotionalen Post via Instagram veröffentlicht, um an ihren verstorbenen Mann zu erinnern.

Fotostrecke mit bewegenden Bildern zu Willi Herren

"In Erinnerung", schreibt die 43-Jährige und veröffentlicht ein Video, das verschiedene Lebensetappen Willi Herrens zeigt. So ist dieser etwa als Jugendlicher bei seinen ersten Serienauftritten in der "Lindenstraße" zu sehen. Zudem tauchen in dem knapp zehnminütigen Video Fotos auf, in denen Herren neben anderen Prominenten wie Dieter Bohlen, Olivia Jones, Herbert Grönemeyer und Florian Silbereisen posiert.

Auch Fotos von gemeinsamen Urlauben und Feiern tauchen in Sequenzen auf, wobei diese mit Klaviermusik und emotionalen Popsongs untermalt sind.

Willi Herren: Tod ohne Fremdeinwirkung

Anfang Mai des vergangenen Jahres wurde Herren in Köln beerdigt. Wie RTL berichtet, fehlt an der letzten Ruhestätte des Schauspielers aber weiterhin ein Grabstein. Ein Holzkreuz mit Inschrift ziert diese stattdessen.

Über die Todesursache Herrens wurde lange spekuliert. Die Polizei bestätigte damals, das der 45-Jährige ohne Fremdeinwirkung zu Tode kam. Welche Rolle Drogen- und Alkoholkonsum hatten, blieb ebenfalls lange im Unklaren. Bei ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" im Januar sprach Jasmin Herren erstmals über die Todesumstände ihres Mannes.

So hieß es von der 43-Jährigen, dass Herren abhängig von Benzodiazepinen, also Valium, gewesen sei und diese Sucht wahrscheinlich mit seinem Tod zusammenhänge.