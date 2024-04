Die beiden Musiker aus Sachsen-Anhalt Bill und Tom Kaulitz hören als Jurymitglieder der Pro7-Sendung "The Voice of Germany" auf. Das ist der Grund.

Kaulitz-Brüder steigen aus "The Voice of Germany" aus: Grund dafür ist ein "großes tolles neues TV-Projekt"

Hören bei "The Voice of Germany" auf: Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel.

Los Angeles/Magdeburg. - In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erklären Tom und Bill Kaulitz (beide 34), Band-Mitglieder von Tokio Hotel, ihren Austritt als Jurymitglieder bei der Pro7-Show "The Voice of Germany".

Bill und Tom Kaulitz nicht mehr Teil von The Voice of Germany auf Pro7

"Hier sind die großen News: Wir sind dieses Jahr nicht bei 'The Voice' dabei", so Bill im Podcast. Tom ergänzt daraufhin: "Mir tut es ein bisschen leid. Ich hoffe, dass sich keiner beworben hat, der jetzt ausgerechnet zu uns ins Team wollte, was ich gut verstehen könnte."

Der Grund für den Ausstieg: Die beiden Brüder haben nach eigenen Angaben einen zu vollen Terminkalender. Eine Europa-Tour sei in Planung. Zudem werden die Brüder mit ihrer Band Tokio Hotel auf mehrere Festivals zu sehen sein.

Außerdem stünden ein "großes tolles neues TV-Projekt" sowie die Dreharbeiten für ein weiteres "erfolgreiches Format" an.

Kaulitz-Brüder nicht mehr in "The Voice of Germany"-Jury

Was das ist, bleibt noch offen. Spekuliert wird bereits über eine Fortsetzung ihrer Sendung "That's My Jam!" bei RTL+. Die Rate-Show wurde zuvor allerdings wegen schlechter Quoten aus dem Sendeplan genommen.

Eine Rückkehr zur Pro7-Show "The Voice of Germany" können sich die Kaulitz-Brüder generell aber vorstellen, heißt es. "Vielleicht kommen wir ja auch irgendwann mal wieder, kann man ja nicht ausschließen", sagt Tom. "Es hat sehr viel Spaß gemacht, daran lag es nicht, das können wir sagen."

Erst vor wenigen Wochen hat der frühere Co-Juror bei "The Voice" Giovanni Zarrella seinen Ausstieg bekannt gegeben. Gerüchten zufolge soll außerdem auch (Noch-) Juror Ronan Keating nicht länger dabei sein.