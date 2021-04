Günther Jauch ist aufgrund seiner Corona-Infektion noch immer in Quarantäne. Dennoch konnten ihn seine Fans am Montagabend bei "Wer wird Millionär?" verfolgen. Der 64-Jährige beendet die Quizsendung mit einem bitteren Fazit.

Potsdam. Derzeit muss Günther Jauch auf Auftritte im TV-Studio verzichten, da er an Corona erkrankt ist. Mittlerweile ist der beliebte Fernsehmoderator auf dem Weg der Besserung: "Ich denke mal, ich habe einen mittleren Verlauf gehabt, mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen", erklärte Jauch Stern-TV-Moderator Steffen Hallschka während der Videoschalte am Mittwochabend.

"Ach, das Elend hat sich ja heute durchgezogen. Das ist heute unsere Elendssendung." Günther Jauch

Dank einer Aufzeichnung vom 23. März mussten seine "Wer wird Millionär?"-Fans nicht ganz auf den 64-Jährigen verzichten. In der RTL-Show, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, erfreute sich Jauch jedenfalls noch bester Gesundheit. Doch das Fazit vom Quizmaster am Ende der Sendung klingt ernüchternd. "Ach, das Elend hat sich ja heute durchgezogen. Das ist heute unsere Elendssendung."

Drei Kandidaten erspielen bei Günther Jauch nur insgesamt 9.000 Euro

Die erste Kandidatin war Susanne Johanna Schumann aus Hamburg. Die 4.000-Euro-Frage wurde der Astrologin zum Verhängnis. "Wer oder was kann laut Duden Ramschniveau erreichen?" Zur Wahl standen: Wertpapiere, Privatfernsehen, Skatspieler und Trödelware. Selbstbewusst wählte sie "Trödelware". Richtig gewesen wären die Wertpapiere. Die Online-Redakteurin der Frauenzeitschrift "Brigitte" fiel auf 500 Euro.

Die erste Kandidatin war Susanne Johanna Schumann aus Hamburg. Screenshot Twitter: https://twitter.com/AxelRacingTeam

Kandidat Dominik scheitert ein zweites Mal

Ein Unglücklicher blamierte sich bereits zum zweiten Mal - Dominik Lutzke. Der selbstständige Dachdecker, der bereits vor rund einem Jahr sein Glück in der Show versuchte. Mit 3,36 Sekunden schaffte er es mit der richtigen Zuordnung endlich auf den Ratestuhl.

Allerdings musste Lutzke aus Bad Sassendorf in Nordrhein-Westfalen schon relativ früh seine Joker bei der 4.000-Euro-Frage anwenden: "Bei welcher dieser Pflanzen erscheinen die Blüten hierzulande meist schon am Ende des Winters, lange vor dem Blattaustrieb? A: Apfelbaum, B: Winterlinde, C: Haselnussstrauch, D: Bergahorn".

Die 4000-Euro Frage bringt den Dachdecker zum erneiten Scheitern. Screenshot Twitter - https://twitter.com/WbgKhr

Sein Telefon-Joker hat leider "keine Ahnung". "Scheißegal, ich nehme jetzt einfach den Apfelbaum", entschied der Dachdecker spontan. Twitter-Nutzer können es nicht fassen: "Laut Google ist es der Haselnussstrauch. Ohje. Der Ärmste. Der ist so nett", schreibt eine Userin mitfühlend. Lutzke fiel wie seine Vorgängerin tief - von 4.000 auf 500 Euro.

Stewardess will "nicht elendig enden"

Den Rekord der Sendung schafft die Sportmanagerin Ulrike Volkenandt mit 8.000 Euro Gewinn. Die Düsseldorferin muss sich bei der 16.000 Euro Frage geschlagen geben. Auch die vierte Kandidatin Anne Struck, Flugbegleiterin aus München, kann sich noch bis zum Ende der Sendezeit auf dem Quiz-Stuhl halten.

Als sie bei der 2.000-Euro-Frage zögerte, weil sie "nicht so elendig enden" wollte, erwiderte Fernsehmoderator Jauch wenig schmeichelhaft: "Ach, das Elend hat sich ja heute durchgezogen. Das ist heute unsere Elendssendung." Kommenden Montag wird sich zeigen, ob die Stewardess den "Wer wird Millionär?"-Moderator zu einem besseren Sendefazit bewegen kann.