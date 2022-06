"TV Total"-Legende Elton: Wer ist der Show-Master mit Bart und Brille?

Hamburg/Köln/DUR/awe - Elton ist ist eines der bekanntesten Fernsehgesichter in Deutschland. Er tritt als Moderator in Erscheinung, ist gern gesehener Gast in Quiz-Sendungen und ein Urgestein der Prosieben-Kultshow "TV total". Doch wer ist eigentlich der Mann, der das deutsche Fernsehen seit über 20 Jahren entscheidend mitprägt?

Wie heißt Elton richtig?

Eltons bürgerlicher Name ist Alexander Duszat. Das Pseudonym "Elton" soll aufgrund einer gewissen Ähnlichkeit mit dem britischen Sänger Elton John zurückzuführen sein. Duszat benutzte seinen Künstlernamen bereits vor seinem Engagement bei "TV Total".

Wo kommt Elton her?

Elton wurde in Berlin geboren, zog als Kind aber nach Hamburg. Mit der Hansestadt ist er auch sehr verbunden, so beispielsweise auch beim Fußball. Bei TV-Auftritten hatte Elton in den vergangenen Jahren immer wieder seine Fan-Liebe zum FC St. Pauli bekundet. Beim "TV Total Eisfußball-Pokal" wurde dies deutlich, als Elton als Kapitän des Hamburger Clubs auflief. Er trägt zudem des öfteren Trikots und Fan-Shirts des Vereins. In Hamburg setzte Elton auch den Grundstein seiner Karriere: Er absolvierte eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker und arbeitete als Fernseh-Moderator.

Warum moderiert Elton "TV Total"?

Seit der Neuauflage der Kult-Sendung mit Sebastian Pufpaff im vergangenen Jahr, ist Elton regelmäßig als Moderator der Teil-Show "Blamieren oder Kassieren" zu sehen. Als Pufpaff krankheitsbedingt nicht moderieren konnte, sprang Elton ein, was beim Publikum sehr gut ankam. Von 2001 bis zum damals vorläufigem Ende 2015 war Elton fester Bestandteil von "TV Total". Anfangs als "Praktikant", später als Sidekick von Show-Gründer Stefan Raab. Seit 2021 tritt er wieder in der Sendung auf.

Wie alt ist Elton?

Elton ist 51 Jahre alt. Er wurde am 2. April 1971 geboren.

In welchen Sendungen tritt Elton im Fernesehen auf?

Neben "TV total" ist Elton auch als Moderator der Kinder-Quiz-Show "1, 2 oder 3" im ZDF und als ständiger Rate-Gast bei der Show "Wer weiß denn sowas?" im Fernsehen zu sehen.