New York - Die aus Serien wie „Buffy - Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“ bekannte Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist US-Medienberichten zufolge im Alter von 39 Jahren gestorben. Trachtenberg sei tot in ihrer Wohnung in Manhattan gefunden worden, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf die New Yorker Polizei NYPD.

Auch mehrere andere Medien berichteten unter Berufung auf NYPD-Informationen. Details zur Todesursache gab es zunächst nicht. Es werde aber nicht von einem Verbrechen ausgegangen, hieß es.

Die 1985 in New York geborene Trachtenberg hatte schon als kleines Kind vor der Kamera gestanden. Nach kleineren Rollen in Serien und Filmen feierte sie Anfang der 2000er Jahre als Dawn Summers in der Kultserie „Buffy - Im Bann der Dämonen“ ihren Durchbruch. Später war sie vor allem mit ihrer Rolle in der Serie „Gossip Girl“ erfolgreich.