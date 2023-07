Los Angeles - Im Kampf um bessere Vergütung sowie um Regelungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz sind in den USA die Schauspielerinnen und Schauspieler in einen Streik getreten. Die Arbeitsniederlegung begann nach Angaben der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA am Freitagmorgen um 00.01 Uhr - Ortszeit Los Angeles (09.01 MESZ). Via Twitter verkündete die Gewerkschaft den Streikstart mit einem schwarzen Bild.

Aus Deutschland gab es Solidarität - und auch erste Auswirkungen sind bereits zu spüren, da die Hollywoodstars Ryan Gosling und Margot Robbie diesen Samstag einem PR-Termin zum „Barbie“-Film in Berlin fernbleiben.

Erwartet wurde in den USA, dass sich zahlreiche Schauspieler im Laufe des Tages nun zu den Drehbuchautoren gesellen, die schon seit Wochen mit Schildern und Sprechchören etwa in Los Angeles und New York streiken.

Der Darsteller-Streik war am Donnerstag offiziell beschlossen worden, nachdem trotz wochenlanger Verhandlungen keine Einigung mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP erzielt werden konnte.

„Volle Solidarität“ aus Deutschland

Der deutsche Bundesverband Schauspiel unterstützt den Schauspielerstreik. „Von uns bekommen sie volle Solidarität. In der deutschen Branche haben wir dieselben Probleme“, sagte das Vorstandsmitglied Hans-Werner Meyer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Lage sei in der deutschen Schauspielbranche jedoch noch nicht so zugespitzt. Derzeit gebe es noch auf allen Ebenen Verhandlungen. „Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir streiken müssten.“ Der Verband vertritt nach eigenen Angaben die berufsständischen sowie die gewerkschaftlichen Interessen der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland.

Konkrete Auswirkungen zeigt der Streik bereits auf die Deutschlandpremiere des „Barbie“-Films an diesem Samstag in Berlin: Die Hauptdarsteller Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42), die Barbie und Ken spielen, werden nicht kommen, wie die zuständige PR-Agentur am Freitag mitteilte.

Gosling („La La Land“, „Blade Runner 2049“) und Robbie („I, Tonya“, „Bombshell - Das Ende des Schweigens“) waren auf dem roten Teppich und zu einer Pressekonferenz in Berlin erwartet worden. Der Pressetermin am Nachmittag entfalle, die Premiere im Berlinale-Palast soll laut Agentur dennoch stattfinden - allerdings ohne die Hauptdarsteller. Der Film startet Donnerstag (20.7.) in den deutschen Kinos.

Kaum noch Produktionen möglich

In den USA bedeutet die Arbeitsniederlegung der Schauspielerinnen und Schauspieler einen Doppelschlag für die Unterhaltungsindustrie, da die Drehbuchautoren bereits seit dem 2. Mai streiken.

Nach Einschätzung von US-Medien können nun kaum noch Filme und Serien gedreht werden. Mit wenigen Ausnahmen müssten nun alle Dreharbeiten mit Schauspielerinnen und Schauspielern vor der Kamera eingestellt werden, hieß es von der SAG-AFTRA. Zudem dürfen die Gewerkschaftsmitglieder eben auch keine Arbeit hinter der Kamera übernehmen, wie etwa Synchronsprecharbeiten, oder ihre Filme und Serien durch Werbeauftritte und Interviews bewerben. Die Gewerkschaft kündigte an, diese Bedingungen streng kontrollieren zu wollen.

Künstliche Intelligenz „birgt am meisten Konfliktpotenzial“

Auch die deutsche Gewerkschaft sei fähig, in den Arbeitskampf zu gehen, unterstrich Vorstandsmitglied Meyer. „Auch in Deutschland steigt die Unzufriedenheit mit den Gehältern.“ Das habe multiple Ursachen: Einerseits spürten auch die hiesigen Schauspielerinnen und Schauspieler die Inflation. Und andererseits stünden nicht nur viele Streamingdienste massiv unter Druck. „Die Öffentlich-Rechtlichen sparen beim Fernsehen und produzieren stattdessen für die Mediathek“, sagte Meyer.

Ebenso wie die US-Schauspielgewerkschaft kritisiert Meyer die bislang fehlende Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI). Das verweigerten die Studios bislang. „Das betrifft unser aller Zukunft und birgt am meisten Konfliktpotenzial“, sagt Meyer. Das Problem sei, dass KI mit urheberrechtlich geschütztem Material gefüttert werde, für das die Kreativen keine Vergütung erhielten. Im Umkehrschluss mache das die Urheber überflüssig, so Meyer. Auf dem Markt gebe es bereits Software, die etwa Synchron- oder Hörbuchstimmen imitieren könne. „Wie sehr das Schauspielerinnen und Schauspieler betreffen wird, ist noch unklar, aber die Sorge ist ganz real.“