Der US-Star Jimmy Fallon löst sein Versprechen ein: Er holt seine „Retter“ vom Tegernsee, bei denen er im Sommer nach einem Besuch des Adele-Konzerts strandete, nach New York - und in seine Show.

Gmund/New York - Erschöpft und durstig strandete der prominente US-Talkmaster („Tonight Show“) Jimmy Fallon im Sommer bei der Familie Ewerdwalbesloh am Tegernsee - nun revanchiert er sich bei seinen Helfern: Er lädt die Familie aus Oberbayern in seine Show ein, die am Montag aufgezeichnet werden sollte - eine Woche Hotel am Times Square inklusive.

„Ich bin schon sehr nervös - da sitzen Hollywood-Größen und Präsidenten“, sagt Sohn Leon (23), der damals den Star erkannte, als er im Sommer verloren vor der Autowerkstatt der Familie stand. „Ich habe immer wieder gefragt: Was ist genau geplant? Aber sie haben es nicht rausgelassen. Ich weiß nur, dass ich im Publikum bin.“

Gastfreundschaft mit bayerischem Charme

Fallon hatte im August das Adele-Konzert in München besucht. Auf dem Internet-Portal Tiktok erzählte er später, er sei von seinem Hotel zu einer kleinen Tour gestartet, habe sich verirrt, ohne Karte und mit fast leerem Handy.

In der Autowerkstatt traf er auf Leon Ewerdwalbesloh - der ihn trotz der für Fallon ungewohnten kurzen Hosen erkannte. Im dunkelgrünen Golf-Cabrio brachten Leon und Mutter Corinna den Star in sein Hotel zurück - und der revanchierte sich mit der Einladung nach New York.

Gastgeschenke im Gepäck

Am Wochenende landete die Familie in New York - mit Gastgeschenken im Gepäck: ein Modellauto des Golfs Cabrio, der Fallon so gut gefallen hatte, ein Lebkuchenherz mit Foto von der Fahrt und Aufschrift „lost in Bavaria“ - und eine Badehose im Lederhosenstil. Schließlich sei gewitzelt worden, dass Fallon in kurzer Hose in Bayern unterwegs war, berichtete Leon.

Noch offen ist, ob die Familie in der Show in bayerischer Tracht zu sehen sein wird. „Wir haben sie dabei, aber wir wissen es noch nicht, ob wir's machen. Ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle in New York in der Lederhose.“ Auf dem Besuchsprogramm steht nach der Show ein privates Treffen mit Fallon - ganz ohne Kameras. Und Schlittschuhlaufen am Rockefeller Center vor dem riesigen Weihnachtsbaum. Das sei ihm empfohlen worden, sagt Leon.