Der Sänger der ehemaligen Boyband One Direction starb in einem Hotel in Argentinien. Jetzt äußert sich seine Familie.

London - Die Familie von Liam Payne hat den Tod des früheren Sängers der Boyband One Direction bestätigt. „Wir sind untröstlich“, hieß es in einer Erklärung, aus der britische Medien zitierten. „Liam wird für immer in unseren Herzen weiterleben, und wir werden ihn als seine freundliche, lustige und tapfere Seele in Erinnerung behalten.“ Man unterstütze sich so gut es geht gegenseitig und bitte um Privatsphäre und Freiraum.

Payne war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in den Innenhof eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und im Alter von 31 Jahren gestorben.