Er spielte bereits Muhammad Ali und den Vater der Williams-Schwestern Serena und Venus. Auch eine Präsidentenrolle kann er sich vorstellen. Vorher hat Will Smith aber noch andere Pläne.

Will Smith erwägt Obama-Filmrolle

Will Smith kann sich vorstellen, die Rolle von Ex-US-Präsident Barack Obama zu spielen.

Hollywoodstar Will Smith kann sich vorstellen, Ex-US-Präsident Barack Obama auf der Leinwand zu verkörpern. „Ich würde definitiv erwägen, Präsident Obama zu spielen“, sagte der 56-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in London.

Zunächst wolle er sich aber auf seine wiederbelebte Musikkarriere konzentrieren, so der Star, der kürzlich ein neues Hip-Hop-Album mit dem Titel „Based on a True Story“ veröffentlicht hat, mit dem er nun auf Europatournee geht und im Juli auch in Deutschland aufritt.

Erster Grammy für Rap überhaupt

Die deutschen Fans dürften ihn vor allem als Filmstar kennen, schätzt Smith. „Ich sehe das fast so, als wäre ich ein neuer Künstler. Ich stelle mich den deutschen Fans diesmal als Musiker vor – und ausschließlich als Musiker“, so Smith, der im Duo mit DJ Jazzy Jeff 1989 als erster Rapper überhaupt einen Grammy gewann.

Als Solokünstler veröffentlichte er insgesamt fünf Studioalben und stürmte die Charts mit Songs wie „Men in Black“, „Gettin' Jiggy Wit It“, „Miami“ und „Wild Wild West“. Auftritte sind in unter anderem in Hamburg, Hannover, Frankfurt, Wolfsburg, Bern und Sankt Pölten geplant.

Tanzszene aus „Prinz von Bel Air“

Smith verriet zudem, dass er seinen bisher erfolgreichsten Social-Media-Post mit knapp neun Millionen Likes auf Instagram in eine Einlage auf der Bühne verwandeln will.

Er stellt dabei eine legendäre Tanzszene aus der Erfolgsserie „Prinz von Bel Air“ mit seiner früheren Casting-Kollegin Tatyana Ali (Ashley) nach. Beide tanzen zu dem Song „Anxiety“ von US-Sängerin Doechii, die zuletzt auch ins Bild kommt und mittanzt. „Es wird auf jeden Fall einen Anxiety-Moment auf der Bühne geben“, sagte Smith.

Auch eine musikalische Zusammenarbeit mit Doechii kann sich Smith sehr gut vorstellen. „Oh, das würde ich sehr gerne machen“, sagte er und fügte hinzu: „Wir haben schon darüber gesprochen und ein paar Tracks hin- und hergeschickt.“ Einen bestimmten Song gebe es zwar noch nicht, aber er wäre sofort dabei, versicherte er.