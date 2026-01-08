Wirkliche Tanzerfahrung habe sie bisher nicht, sagt Sängerin Anna-Carina Woitschack. Demnächst soll sich das ändern. Auch Tokio-Hotel-Drummer Schäfer ist dabei.

Die Sängerin ist Kandidatin bei der neuen Staffel von „Let's Dance“.

Köln - Die Teilnehmerliste der nächsten Ausgabe von „Let's Dance“ füllt sich: Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) und Tokio Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) werden nach Angaben von RTL bei der neuen Staffel dabei sein. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Woitschack wurde 2011 durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Danach trat sie unter anderem im RTL-Dschungelcamp auf. Zeitweise war sie in einer Beziehung mit Moderator und Trompeter Stefan Mross.

Mit der Teilnahme an „Let's Dance“ gehe für sie ein Traum in Erfüllung, sagte die 33-Jährige in einem von RTL veröffentlichten Video. „Tanzen so auf dem Niveau ist für mich absolutes Neuland.“ Sie freue sich darauf, das Tanzen von Grund auf zu lernen. „Ich glaube, das ist etwas, was man für sein ganzes Leben auch beibehalten kann.“

Starttermin der neuen Staffel noch geheim

Wann genau die 19. Staffel von „Let's Dance“ zu sehen sein wird, hat RTL bisher noch nicht bekanntgegeben. Inzwischen wurden aber einige Kandidatinnen verraten: Teilnehmen werden demnach Schauspielerin Esther Schweins (55), Influencerin Vanessa Borck (29), die ehemalige No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) sowie TV-Moderatorin Sonya Kraus (52).

Bei „Let's Dance“ treten 14 Prominente zusammen mit Profi-Tänzern gegeneinander an. Sie werden von einer Jury bewertet, auch das Publikum entscheidet mit.