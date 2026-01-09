weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Wetter: Tierpark Chemnitz wegen Schnee dicht – Straßen gesperrt

EIL:
Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt
Liveticker zu Schnee und Eis in Magdeburg: Erster Unfall und stehende Straßenbahnen
Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt
Liveticker zu Schnee und Eis in Magdeburg: Erster Unfall und stehende Straßenbahnen

Wetter Tierpark Chemnitz wegen Schnee dicht – Straßen gesperrt

Winterwetter legt Teile von Chemnitz lahm: Tierpark und Wildgatter bleiben heute zu, mehrere Straßen sind gesperrt. Die Stadt rät, betroffene Gebiete zu meiden.

Von dpa 09.01.2026, 09:51
Winterliches Wetter sorgt in Teilen Sachsens für glatte Straßen und Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild)
Winterliches Wetter sorgt in Teilen Sachsens für glatte Straßen und Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Chemnitz - Wegen der aktuellen winterlichen Wetterlage bleiben der Tierpark Chemnitz sowie das Wildgatter Oberrabenstein am heutigen Freitag geschlossen. Das teilte die Stadt Chemnitz mit.

Zudem kommt es vor allem im Süden der Stadt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Mehrere Straßen sind dort aufgrund der Witterung gesperrt. Die Bundesstraße 95 am Harthauer Berg ist den Angaben zufolge stadtauswärts nur mit Schneeketten befahrbar.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann es am Freitag landesweit zu winterlichen Straßenverhältnissen kommen. Es werden Schneefall, Wind und im Tagesverlauf auch gefrierender Regen erwartet, was die Glättegefahr erhöht.