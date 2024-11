Los Angeles - Hollywood-Schauspielerin Zendaya (28) beschreibt die Arbeit mit ihrem Freund Tom Holland (28) als „seltsam angenehm“. „Man fühlt sich besonders sicher mit der Person, mit der man zusammen spielt“, erklärte die Schauspielerin, die Holland am Set von „Spider-Man: Homecoming“ (2017) kennengelernt hatte, dem Magazin „Vanity Fair“.

Sie liebe es, mit Holland gemeinsam vor der Kamera zu stehen, führte Zendaya aus. „Er ist so talentiert und unglaublich leidenschaftlich in dem, was er tut. Er gibt immer eintausend Prozent, auch wenn er völlig erschöpft ist.“

Zendaya und Holland standen bislang für drei „Spider-Man“-Filme gemeinsam vor der Kamera. Der letzte, „Spider-Man: No Way Home“ erschien 2021. Die Schauspieler verliebten sich in den Rollen ihrer Film-Charaktere Peter Parker und Michelle „MJ“ Jones ineinander und wurden auch privat zum Paar. Vergangenen Monat gab Holland bekannt, dass er für einen vierten „Spider-Man“-Film auf die Kinoleinwand zurückkehren werde.