Die Urlaubszeit im Norden nimmt mit Beginn der Ferien in Niedersachsen und Bremen Fahrt auf. An der Nordsee, im Harz und in der Lüneburger Heide kann es voll werden - besonders zu bestimmten Zeiten.

Wilhelmshaven/Goslar/Lüneburg - Viele Familien stehen bereits in den Startlöchern für den Urlaubsstart - in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien in Niedersachsen und Bremen. Die beliebten Urlaubsorte zwischen Nordseeküste und Harz sind positiv gestimmt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Tourismusgesellschaften ergab. Einen Gästeschub wird es voraussichtlich geben, wenn in Nordrhein-Westfalen am 14. Juli die schulfreien Wochen beginnen.

Hohe Auslastung an der Küste

Die Nordseeküste bereitet sich auf viele Urlauber vor. „Die Nachfrage nach einem Sommerurlaub an der niedersächsischen Nordseeküste ist nach wie vor ungebrochen“, teilte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Nordsee (Tano) in Wilhelmshaven mit. Das liege zum einen an vielen Stammgästen, die regelmäßig an die Küste und auf die Inseln kämen. Gleichzeitig suchten auch immer mehr Menschen aus heißen Städten im Sommer Erholung in kühleren Regionen - wie etwa an der Nordsee.

„Die Buchungslage für die Ostfriesischen Inseln, das Binnenland und die Küste ist gut“, teilt die Tourismus-Agentur, die für das Tourismusmarketing an der gesamten Nordseeküste zwischen Ems und Elbe zuständig ist, weiter mit. Die Auslastung der Unterkünfte liege durchschnittlich zwischen 75 und 90 Prozent, an einigen Orten auch höher. Vor allem in den Wochen, in denen mehrere Bundesländer Ferien haben, könne es an der Küste voller werden, teilt die Agentur weiter mit. Das könne etwa Ende Juli der Fall sein.

Weiterhin gebe es den Trend, dass Aufenthalte kurzfristig gebucht - und auch wieder storniert würden. „Das Wetter spielt dabei eine nicht unbedeutende Rolle“, teilt die Tano-Sprecherin mit. Wer kurz entschlossen im Sommer an die Küste reisen möchte, könne über die Buchungsplattform der Niedersächsischen Nordseeregion noch freie Unterkünfte finden, hieß es.

Ferienwohnungen im Harz schon rar

Wer im Harz im Urlaub nicht in ein Hotel oder eine Pension möchte, sollte schnell sein. Unterkünfte wie etwa Ferienwohnungen seien besonders gefragt - vor allem bei Familien mit Kindern. Wer in dem Segment noch etwas sucht, sollte sich besser nicht auf einen Urlaubsort festlegen, sagt eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes. Generell gebe es aber noch in allen Kategorien freie Unterkünfte.

Die hohe Nachfrage nach den sogenannten Selbstversorgerunterkünften hänge auch damit zusammen, dass Urlauberinnen und Urlauber stärker auf ihr Geld achten. Das zeige sich auch an weniger Restaurantbesuchen oder einer schwächeren Nachfrage nach kostenpflichtigen Angeboten wie Führungen.

Gebucht werde auch im Harz unverändert sehr kurzfristig. Der Trend dauere an, sagt die Sprecherin. „Vor allem die immer genauer werdenden Wetterprognosen nehmen Einfluss auf die spontanen Reiseentscheidungen.“ Nicht zuletzt spiele dabei auch das Geld eine Rolle: „Man möchte sichergehen, dass das Geld "gut angelegt" ist“, sagt die Sprecherin. Im Schnitt bleiben die Urlauberinnen und Urlauber drei Nächte. Vor allem für Zweit- oder Dritturlaube sei der Harz unverändert Anlaufstelle.

Saison in Lüneburger Heide läuft schon

Wegen der frühen Schulferien in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt seit dem 28. Juni ist die Heide schon jetzt zu 90 Prozent gebucht. „Es gibt noch Restkontingente, die verteilen sich gut“, sagt der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Ende Juli soll es dann mit Beginn der früh prognostizierten Heideblüte richtig voll werden.

„Was wir sehen, ist, dass der Durchschnittsaufenthalt etwas länger ist. Das folgt dem Trend aus dem Pauschalreisemarkt“, sagt der Tourismusexperte. Die durchschnittlich drei Nächte der Kurzreise in die Heide würden verlängert. Und wegen der Hitze im Süden Europas sei zu beobachten, dass Familien ihren Sommerurlaub vermehrt im Inland verbringen, die Herbstferien oft zur Reise in wärmere Gefilde nutzen.