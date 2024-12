Europas Rakete für kleinere Satelliten Vega C soll zurück ins Weltall - zwei Jahre nach einem Fehlstart. Kurzfristig wurde der Start verschoben. Nun könnte es so weit sein.

Startversuch von Europas Vega C am Abend anvisiert

Für die Esa ist die Rakete Vega C essenziell für Europas Zugang zum All. (Handout)

Kourou - Nach einer kurzfristigen Verschiebung soll der erste Start der europäischen Rakete Vega C ins All in knapp zwei Jahren am Abend versucht werden. Raketenbetreiber Arianespace teilte auf X mit, dass man bereit für den Start sei. Die Startchronologie sei begonnen worden. Anvisiert werde nun ein Flugversuch um 22.20 Uhr deutscher Zeit am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana.

Eigentlich war der Abflug bereits am späten Mittwochabend deutscher Zeit vorgesehen gewesen. Kurzfristig wurde er dann verschoben, weil das bewegliche Portal um die Rakete wegen eines technischen Problems nicht für den Start entfernt werden konnte, wie es von Arianespace hieß.

Die Vega C ist eine Weiterentwicklung der Vega-Rakete, die von 2012 bis zu diesem Herbst leichte Satelliten ins All brachte. Erstmals flog die Rakete im Juli 2022 ins All. Nach dem erfolgreichen Erstflug missglückte der erste kommerzielle Start der Rakete aber im Dezember 2022. Wenige Minuten nach ihrem Start kam die Rakete wegen eines Problems bei einem Triebwerk von ihrem Kurs ab. Erstmals nach dem Fehlstart soll nun wieder eine Vega-C-Rakete in den Weltraum fliegen.