Wie viele Kinder sind 2025 zwischen Arendsee und Zeitz auf die Welt gekommen? Noch gibt es keine endgültige Zahl, aber die Statistiker haben hochgerechnet – die Zahl markiert einen Tiefpunkt.

Halle - Die Geburtenzahlen in Sachsen-Anhalt sind weiter rückläufig. Hochrechnungen zufolge sind im vergangenen Jahr 12.300 Kinder lebend auf die Welt gekommen, wie das Statistische Landesamt in Halle auf Grundlage der bekannten vorläufigen Geburtenzahlen bis zum 30. September und daraus erfolgter Schätzung mitteilte. Bis zu diesem Tag waren landesweit 9.030 Kinder zur Welt gekommen, im gesamten Jahr 2024 wurden demnach 12.526 Lebendgeborene gezählt.

Liegen die Statistiker mit ihrer Hochrechnung für 2025 richtig, stellt die Zahl der Geburten voraussichtlich einen neuen Tiefstand dar. Die Zahl der Geburten in Sachsen-Anhalt würde dann im neunten Jahr in Folge im Vergleich zum Vorjahr sinken, hieß es. Es würden sogar die Einbrüche der Nachwendezeit in den Jahren 1993 (14.610 Lebendgeborene), 1994 (14.280) und 1995 (14.568) unterschritten. Wie viele Kinder tatsächlich im vergangenen Jahr auf die Welt gekommen sind, soll im Juni veröffentlicht werden.