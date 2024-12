In diesem Jahr gab laut Messdaten in Berlin und Brandenburg weniger Blitze als üblich. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Weniger Blitze als üblich entluden sich in diesem Jahr in Berlin und Brandenburg. Wie das Blitzortungsunternehmen Nowcast mitteilte, wurden 132.000 Blitze mit einer Stromstärke von mindestens 5 Kiloampere (kA) in Brandenburg gemessen. Das sind etwa 6 Prozent weniger als im zehnjährigen Mittel von 2014 bis 2023. In Berlin gab es 2024 am Himmel weit seltener Blitze als sonst: Das Messnetz stellte 3.500 Entladungen fest - rund 20 Prozent weniger als im zehnjährigen Mittel.

Brandenburg liegt bei der Zahl der Blitze im bundesweiten Vergleich auf Platz 5. Absoluter Spitzenreiter ist Bayern mit 357.000 Entladungen (+15 Prozent). Berlin liegt vor Schlusslicht Bremen in der Statistik auf dem vorletzten Rang.

Deutschlandweit war der blitzreichste Monat der Juni mit insgesamt etwa 460.000 Entladungen. Der blitzreichste Tag war der 27. Juni - ein Tag mit kräftigen Gewittern.

Mehr als 1,5 Millionen Blitze mit einer Stromstärke von mindestens 5 Kiloampere (kA) gab es 2024 im Himmel über Deutschland. Das sei die größte registrierte Jahreszahl seit 2018, so das Blitzortungsunternehmen.