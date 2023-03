Hannover - Trotz eines landesweiten Rückgangs bei der landwirtschaftlichen Düngung sieht die Landesregierung noch Handlungsbedarf. „Wir müssen weiter am Ball bleiben“, sagte Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) bei der Vorstellung des aktuellen Nährstoffberichts am Mittwoch in Hannover. Der aktuelle Nährstoffbericht zeige, dass es in Niedersachsen immer noch regionale Probleme gebe und das Land trotz richtiger Trends noch nicht am Ziel sei, erklärte Staudte.

Zwar führen dem Bericht zufolge die gesunkenen Tierzahlen in Niedersachsen zu einer geringeren Erzeugung von Gülle, und es wurde weniger organischer und mineralischer Dünger ausgebracht. So sank der Dung- und Gärrestanfall aus der Tierhaltung und aus Biogasanlagen erneut um rund 0,6 Millionen Tonnen auf 54,0 Millionen Tonnen. Auch sei die Entwicklung in den Landkreisen mit einem hohen Stickstoffanteil aus Tierhaltung und Biogasanlagen insgesamt rückläufig. Aber bei der Nährstoffbelastung in den Grund- und Oberflächengewässern gebe es kaum Veränderungen. 28 Prozent der 167 Grundwassermessstellen, die Niedersachsen für den bundesweiten Nitratbericht meldet, zeigten im Jahr 2021 zu hohe Werte auf. Erlaubt sind maximal 50 Milligramm Nitrat pro Liter.