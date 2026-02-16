Ab heute Abend ist die Überfahrt von der A115 auf den Messedamm nur einspurig frei. Was das für den Berufsverkehr und die Staugefahr rund um das Dreieck Funkturm bedeutet.

Berlin - Wegen des Neubaus der Ringbahn- und der Westendbrücke drohen vor allem ab dem Berufsverkehr längere Staus auf der A115. Für die Vorbereitung des Neubaus der Brücken ist die Überfahrt von der A115 auf den Messedamm (Parallelstrecke zur A100) bis zum 24. Februar (circa 5.00 Uhr) nur einspurig befahrbar, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Schon seit Monaten gibt es auf der A100 umfangreiche Sperrungen, weil mehrere Brücken marode sind und abgerissen werden. Der prominenteste Fall ist die Ringbahnbrücke, die zum Dreieck Funkturm gehörte. Im Frühjahr wurde sie wegen eines sich ausbreitenden Risses im Tragwerk gesperrt und schließlich abgerissen. So erging es auch der weiter nördlich gelegenen Westendbrücke.