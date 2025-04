Hannover/Bremen - Auf einigen Strecken in Niedersachsen und Bremen brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer viel Geduld. Wie die Übersichtskarte der Verkehrsmanagementzentrale zeigt, kam es am Gründonnerstag zum Beispiel nahe Bremen auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück und auf der A27 in Richtung Walsrode zu kilometerlangen Staus. Auf der A7 in Richtung Kassel staut sich der Verkehr zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und Hildesheim. Rund um Hamburg kommt es ebenfalls zu starken Verkehrsbehinderungen.

Der ADAC rät dazu, sich vorab und während der Fahrt über die Lage auf den Straßen zu informieren und bei Staugefahr alternative Routen zu wählen. Es sei möglich, Strecken zu nutzen, die nicht besonders voll sind, sagte ein Sprecher des Automobil-Clubs.