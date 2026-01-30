Das Stauseebad Cossebaude ist bei Badegästen beliebt. Jetzt steht fest, dass es in den nächsten Jahren geöffnet bleibt.

Dresden - Das Stauseebad Cossebaude bleibt in den nächsten Jahren für Badegäste nutzbar. Wie die Stadt Dresden mitteilte, verlängerte sie den Pachtvertrag mit der Vattenfall Wasserkraft GmbH bis 2030. Bisher habe der Vertrag immer nur ein Jahr lang gegolten. Bei der Vereinbarung gehe es neben dem beliebten Bad auch um die Zukunft des Pumpspeicherwerks Niederwartha. Der Energiekonzern hatte es 2024 stillgelegt. Jetzt wird an einer Nachnutzung gearbeitet.