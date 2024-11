Halle/Herzogenaurach - Der angekündigte Stellenabbau beim Automobilzulieferer Schaeffler hat vorerst keine Auswirkungen auf das große Logistikzentrum des Konzerns bei Halle. Wie der Gesamtbetriebsrat des Konzerns mitteilte, gehört der Standort in Sachsen-Anhalt nicht zu den zehn vom Unternehmen genannten Orten in Deutschland, die vom Stellenabbau betroffen sind. Schaeffler hatte den Abbau von rund 4.700 Arbeitsplätzen in Europa angekündigt. Besonders betroffen seien die großen Standorte des Unternehmens in Herzogenaurach, Schweinfurt, Regensburg und Homburg (Saar).