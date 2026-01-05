Den 6. Januar nennt der Volksmund auch Heilige Drei Könige. Und denen kann man an diesem Tag vielerorts begegnen. Sie sind für einen guten Zweck unterwegs.

In einigen Orten sind am 6. Januar Sternsinger unterwegs, außerdem gibt es viele Gottesdienste und Konzerte. (Archivbild)

Magdeburg/Erfurt - Mit Gottesdiensten, Andachten und Konzerten feiern die evangelischen Kirchengemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen am 6. Januar Epiphanias. Traditionell sind am sogenannten Dreikönigstag auch Sternsinger unterwegs - sie sammeln Spenden und segnen Häuser mit einer besonderen Markierung, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mitteilte.

Das kirchliche Fest Epiphanias soll an den Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland bei Jesus an der Krippe erinnern. Der Name Epiphanias leitet sich vom griechischen Wort „epiphaneia“ für „Erscheinung“ ab, wie es hieß.

In Sachsen-Anhalt ist der 6. Januar ein gesetzlicher Feiertag. Veranstaltungen gibt es den Angaben zufolge etwa im Halberstädter Dom, in der Hoffnungskirche Magdeburg, in der Heilandskirche in Halle und in Naumburg und Osterwieck. Auch in Groß Germersleben im Landkreis Börde und im Kloster Huysburg im Harz wird gebetet, gesungen und musiziert.

In Thüringen seien Feiern unter anderem in Nordhausen, Meiningen, Gotha, Jena, Eisenach und im Kloster Volkenroda geplant. In Erfurt sei die Lichtkunst- und Musik-Installation „O Magnum Mysterium“ zum letzten Mal in der Augustinerkirche zu erleben.