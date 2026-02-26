Von ABBA bis Folk: Das Schleswig-Holstein Musik Festival rückt Stockholm ins Zentrum und bietet mehr als 200 Konzerte an 73 Orten. Porträtkünstlerin ist Ksenija Sidorova mit ihrem Akkordeon.

Kiel - Wer an schwedische Musik denkt, hat oft Roxette oder ABBA im Kopf. Doch wie vielfältig die Musikszene Stockholms ist, will das Schleswig-Holstein Musik Festival in über 85 Konzerten zeigen. Die schwedische Hauptstadt bildet dieses Jahr den Schwerpunkt des im Juli startenden Festivals.

„Für uns ist es erst mal eine Stadt der musikalischen Entdeckung“, sagte Festivalintendant Christian Kuhnt am Vormittag bei der Vorstellung des Programms in Kiel. Die Stadt zeige eindrucksvoll, dass Kultur besonders originell sei, wenn verschiedene Einflüsse einander inspirieren. Die Konzerte spannen dabei einen weiten Bogen: von Symphonien und Chören über Folk- und Popabende bis hin zu barocken Stücken.

Die Band Roxette, bekannt für Hits wie „Listen to Your Heart“, gibt ebenfalls ein Konzert. Seit dem Tod der Sängerin Marie Fredriksson im Jahr 2019 führt Per Gessle Roxette seit 2025 zusammen mit Lena Philipsson weiter. Außerdem erklingt beim SHMF das Musical „Chess“ von den ABBA-Mitgliedern Benny Andersson und Björn Ulvaeus.

Nils Landgren wird in verschiedenen Konstellationen auftreten

Des Weiteren wolle das Festival zum 70. Geburtstag des Musikers Nils Landgren seinen musikalischen Facettenreichtum präsentieren. „Er ist ein herausragender Sänger, er ist ein wunderbarer Künstler auf seinem Instrument, der Posaune“, betonte Kuhnt. Auf dem SHMF wird er in verschiedenen Konstellationen zu hören sein. Etwa mit dem Geiger Daniel Hope, dem Schwedish Radio Symphony Orchestra und als Dozent für einen Blechbläser-Workshop.

Das Musikfestival dauert vom 4. Juli bis zum 30. August. Für die 205 Konzerte, fünf „Musikfeste auf dem Lande“, zwei Kindermusikfeste sowie fünf Werftsommer-Konzerte in 120 Spielstätten an 73 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und in Nord-Niedersachsen gibt es auf der Internetseite des Festivals bereits Karten. Ticketbestellungen sind auch per E-Mail (bestellung@shmf.de) oder per Post möglich.

Porträtkünstlerin Sidorova: Fühle mich „wie zu Hause“

Neben dem Posaunisten Landgren steht auch die Akkordeonistin Ksenija Sidorova im Mittelpunkt des SHMF - sie ist die Porträtkünstlerin des Festivals. „Ich habe mehrmals beim Schleswig-Holstein Musik Festival gespielt und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, fühle ich mich wie zu Hause“, sagte die in Riga geborene Künstlerin.

„Ich denke, das Akkordeon ist ein vielseitiges Instrument mit so vielen Gesichtern und es kann viel mehr als Shantys und Volksmusik“, erklärte Sidorova. Es könne ebenso für Volksmusik genutzt werden wie auch für klassische Musik oder Popmusik. „Für mich ist dieses Instrument eine Ein-Mann-Band“, betonte sie. Das Akkordeon ist zudem das Instrument des Jahres 2026.

Sie zeigt den Angaben nach in 18 Konzerten die gesamte Bandbreite ihres Könnens: von Soloabenden über intime Kammermusikprogramme bis hin zu großen Orchesterkonzerten. Der Intendant Kuhnt freue sich nach eigenen Angaben am meisten auf ihre Konzerte mit dem Akkordeonisten Pietro Roffi im Ratzeburger und im Meldorfer Dom. „Zwei Akkordeons, ein großer Kirchenraum und sonst nichts.“

Das Festival wurde am 5. Juni 1985 im Kieler Schloss gegründet. Die Premiere fand ein Jahr später statt. Dieses Jahr folgt die 41. Ausgabe. Nach fünf Jahren der Sanierung ist das Kieler Schloss am 11. Januar 2026 mit einem Konzert wiedereröffnet worden.