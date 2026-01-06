Auf der Strecke zwischen Leipzig und Dresden kommt es am Dienstagmorgen zu erheblichen Beeinträchtigungen. Vor allem die Fernverkehrszüge sind betroffen.

Auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Leipzig kommt es zu einer technischen Störung. (Symbolbild)

Riesa - Auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden kommt es am Dienstagmorgen zu Verzögerungen und Ausfällen. Nach Angaben der Deutschen Bahn liegt im Raum Riesa derzeit eine technische Störung an der Oberleitung vor. Zugverkehr ist auf dieser Strecke aktuell nicht möglich.

Betroffen sind die ICE- und IC-Züge zwischen Leipzig und Dresden sowie IC-Züge zwischen Chemnitz und Berlin. Die Deutsche Bahn arbeitet aktuell an der Behebung der Störung. Wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch unklar.