weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Störungen der S-Bahn in Berlin

Verkehr Störungen der S-Bahn in Berlin

Verspätungen und Ausfälle: Berliner Pendler brauchen am Freitagmorgen Geduld. Gleich vier S-Bahn-Linien sind betroffen.

Von dpa 13.02.2026, 06:28
Die S-Bahn-Linien geraten am Freitagmorgen aus dem Takt. (Symbolbild)
Die S-Bahn-Linien geraten am Freitagmorgen aus dem Takt. (Symbolbild) Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Berlin - In Berlin kommt es am Freitagmorgen zu einigen Verspätungen und Ausfällen der S-Bahn. Grund ist die Reparatur an einem Signal in Gesundbrunnen, teilte die Berliner S-Bahn mit. Betroffen sind demnach die Linien S1, S2, S25 und S26. Wie lange es dauern werde, bis die S-Bahnen wieder regelmäßig fahren werden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.